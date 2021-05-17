Симферополь, , 10:42 — REGNUM В Республике Крым подтвердили 99 новых случаев заражения коронавирусом, данные на утро 17 мая опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 16 мая, сообщалось о 102 новых носителях инфекции.

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За сутки выписаны с выздоровлением после COVID-19 28 пациентов. Статистику смертности от ковида пополнили ещё три человека. В коронавирусных стационарах региона на 17 мая остаются 1603 пациента, ещё 600лечатся дома.

Всего за период пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 42 178 человек, выздоровели 38 775 человек, скончались 1 288 пациентов.