Гётеборг, Швеция, , 10:42 — REGNUM Испанская «Барселона» одержала победу над лондонским «Челси» в финальном матче женской футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в шведском Гётеборге и завершилась со счётом 4:0.

Футболистки «Барселоны» смогли забить четыре безответных гола. Отличились Алексия Путельяс (14-я минута), Айтана Бонманти (21) и Каролин Хансен (36). Кроме того, игрок «Челси» Мелани Лойпольц забила мяч в свои ворота.

«Барселона» впервые стала победителем женской Лиги чемпионов. Турнир проводится с 2001 года. «Челси» впервые играл в финальном матче.

Рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов является французский «Лион», выигрывавший турнир семь раз. В 2009 году в финале играла пермская «Звезда-2005», но тогда российская команда проиграла немецкому «Дуйсбургу» по сумме двух матчей (0:6, 1:1).