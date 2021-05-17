Новосибирск, 17 мая 2021, 10:42 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания сегодня, 17 мая, рассмотрел вопросы финансирования строительства новой ледовой арены и станции метро «Спортивная». Он напомнил, что на прошлой неделе заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков сообщил о решении бюджетной комиссии выделить из резервного фонда правительства РФ 865 миллионов рублей на замещение затрат при строительстве ледового дворца.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Правительство Новосибирской области

Читайте также: Новосибирской области выделят ещё 865 млн на строительство ледовой арены

«Это соответствует просьбе, которую я высказывал на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Второй транш этих средств мы ожидаем в 2022 году — необходимо проконтролировать, чтобы средства этого года до нас дошли как можно быстрее, и вторая часть в 2022 году была запланирована, — уточнил глава региона. — Мы изначально предполагали, что дополнительные средства будем использовать для того, чтобы заместить свои, областные, и помочь городу в строительстве станции метро «Спортивная». Первая партия оборудования уже пришла, за него нужно рассчитываться, оплачивать работу по монтажу — поэтому, не дожидаясь процедур доведения средств федерального бюджета, вместе с коллегами-финансистами мэрии, нужно найти решение для оперативной помощи городу, чтобы коллеги могли приступить к монтажу оборудования уже прямо сейчас».

Как ранее прокомментировал первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков, в результате выделения средств планируется обеспечить уровень технической готовности объекта в 2021 году на 75%. С учётом уже выделенных средств общий объем финансирования в 2021 году составит 2,6 млрд рублей.

Строительство многофункциональной ледовой арены ведется под контролем правительства Новосибирской области. В настоящее время темпы строительства выросли, работы на объекте одновременно идут сразу по нескольким направлениям: от монтажа вентиляции и электропроводки до установки металлических ферм перекрытия.