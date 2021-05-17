Новосибирск, , 10:42 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания сегодня, 17 мая, рассмотрел вопросы финансирования строительства новой ледовой арены и станции метро «Спортивная». Он напомнил, что на прошлой неделе заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков сообщил о решении бюджетной комиссии выделить из резервного фонда правительства РФ 865 миллионов рублей на замещение затрат при строительстве ледового дворца.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Правительство Новосибирской области

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«Это соответствует просьбе, которую я высказывал на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Второй транш этих средств мы ожидаем в 2022 году — необходимо проконтролировать, чтобы средства этого года до нас дошли как можно быстрее, и вторая часть в 2022 году была запланирована, — уточнил глава региона. — Мы изначально предполагали, что дополнительные средства будем использовать для того, чтобы заместить свои, областные, и помочь городу в строительстве станции метро «Спортивная». Первая партия оборудования уже пришла, за него нужно рассчитываться, оплачивать работу по монтажу — поэтому, не дожидаясь процедур доведения средств федерального бюджета, вместе с коллегами-финансистами мэрии, нужно найти решение для оперативной помощи городу, чтобы коллеги могли приступить к монтажу оборудования уже прямо сейчас».

Как ранее прокомментировал первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков, в результате выделения средств планируется обеспечить уровень технической готовности объекта в 2021 году на 75%. С учётом уже выделенных средств общий объем финансирования в 2021 году составит 2,6 млрд рублей.

Строительство многофункциональной ледовой арены ведется под контролем правительства Новосибирской области. В настоящее время темпы строительства выросли, работы на объекте одновременно идут сразу по нескольким направлениям: от монтажа вентиляции и электропроводки до установки металлических ферм перекрытия.