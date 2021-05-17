Зимовниковский район, Ростовская область, , 10:42 — REGNUM В Ростовской области на территории Зимовниковского района загорелся локомотив электровоза грузового поезда, перевозящего цистерны с дизельным топливом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Инцидент случился вечером 16 мая неподалёку от посёлка Зимовники. К месту происшествия были направлены две автоцистерны 55-ой пожарно-спасательной части. Тушение осуществлялось с использованием пены.

Около часа понадобилось огнеборцам, чтобы справиться с пламенем. Площадь возгорания составила 50 кв. метров.