Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM В Екатеринбурге зарезали ножом троих жителей в сквере имени Джавахарлала Неру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Нож Rich Bowen

На место происшествия прибыли полицейские, которые предприняли попытку задержать подозреваемого. Он попытался напасть на сотрудников МВД, и те применили табельное оружие.

«Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины», — сообщил начальник пресс-службы полковник Валерий Горелых.

Нападавший ранен, его уже доставили в больницу. Сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев. Содействие полицейским оказали военнослужащие Центрального военного округа, патрулировавшие территорию сквера.