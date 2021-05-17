Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM Петербургские депутаты предлагают внести изменения в транспортное соглашение Санкт-Петербурга с Ленинградской областью, чтобы расширить право на льготный проезд в соседнем регионе для петербургских детей из многодетных семей и пожилых петербуржцев. Проект обращения по этому поводу к губернатору Петербурга Александру Беглову внесла постоянная комиссия Заксобрания по промышленности, экономике и предпринимательству.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Депутаты предлагают Смольному инициировать изменения в Соглашение по перевозке жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы право на льготный проезд областным транспортом получили дети из многодетных или многодетных приемных семей до достижения ими возраста 18 лет. Кроме того, предлагается расширить перечень автобусных маршрутов регулярных перевозок Ленинградской области, доступных для льготного проезда петербургских пенсионеров и лиц, достигших 60-летнего и 55-летнего возраста для мужчин и женщин, соответственно.

Напомним, Соглашение по перевозке жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области обеспечивает льготный проезд для жителей города и области в соседних друг с другом регионах с 2021 по 2023 год.

Как пояснил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, необходимость изменений в Соглашение диктуется тем, что каждый год миллионы жителей Санкт-Петербурга вместе с детьми и пожилыми родственниками выезжают на дачные участки или в санатории Ленинградской области. В то же время петербургские пенсионеры имеют право льготного проезда лишь на ограниченном, по сравнению с жителями области, количестве автобусных маршрутов в Ленобласти, а дети из петербургских многодетных семей не получили транспортные льготы.

«Именно поэтому наше предложение — устранить это противоречие, сделав доступ к транспортным услугам равным для всех категорий жителей наших регионов», — пояснил глава Заксобрания Петербурга.