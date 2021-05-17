Берлин, , 10:41 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 5412 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 598 846.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 64 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 86 160.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 3,3 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия (786 304 заразившихся), Бавария (626 403) и Баден-Вюртемберг (478 496).

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 5657 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.