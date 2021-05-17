Дагестанские Огни, Дагестан, , 10:39 — REGNUM В Дагестане был убит местный житель. По подозрению в совершении преступления задержаны его бывшая жена и двое ее знакомых. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», сообщили 17 мая в пресс-службе МВД по региону.

Из подробностей расследования стало известно, что 14 мая 2021 года в лесу неподалеку от села Зидьян-Казмаляр в Дербентском районе было обнаружено тело 39-летнего жителя города Дагестанские Огни, прикрытое листвой. Установили, что мужчина скончался от колото-резаных ранений в область шеи.

По подозрению в совершении убийства правоохранители задержали 32-летнюю экс-жену убитого, ее 29-летнего сожителя и 17-летнего жителя Дербентского района. Задержанные сознались в содеянном.

Как оказалось, 9 мая женщина вынудила своего бывшего супруга приехать в дом к своей матери под предлогом встречи с их годовалым ребенком. Там его уже ждали злоумышленники, которые устроили скандал, переросший в драку. После этого бывшего мужа убедили поехать к имаму мечети для совершения обряда развода. Однако по дороге бывшая жена начала упрекать мужчину в том, что он «испортил ей жизнь» и несколько раз ударила его ножом в область горла.

После убийства преступники спрятали тело в лесу и скрылись с места преступления. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступления.