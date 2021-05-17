Дудинка, Красноярский край, , 10:39 — REGNUM В городе Дудинка Красноярского края 17 мая произошла утечка дизельного топлива на территории «Таймырской топливной компании».

Как сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МЧС, речь идёт о «капельном истечении» дизтоплива из емкости № 99 объёмом 20 тыс. куб. м.

«На момент сообщения произошёл разлив дизельного топлива в обвалование объёмом около 200 литров», — уточнили в ведомстве, добавив, что площадь разлива составила 30 кв. м.

На место происшествия выдвинулась оперативная группа пожарно-спасательной части.

Резервуар установлен на сваях, капельное истечение проходит под его дном. Установлен желоб для сбора истекающего топлива. Место розлива обработали сорбентом. Топливо из повреждённого резервуара перекачивают в резервные.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Норильске на ТЭЦ-3 АО НТЭК произошёл разлив более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Была объявлена ЧС федерального уровня.

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