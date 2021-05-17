с. Большая Заимка, , 10:38 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области обнародовало причину пожара в деревне Большая Заимка, где в частном доме погибли две девочки-сестры двух и пяти лет. По словам дознавателей, к возгоранию и трагедии привела детская шалость с огнём. Дети, в силу своего малолетнего возраста, не смогли самостоятельно спастись из задымленного помещения.

Пожар в деревне Большая Заимка 15 мая МЧС

Известно также, что в момент ЧП родители детей вместе с двумя старшим детьми находились в летней постройке рядом с домом, где готовили обед. Плотное задымление они увидели, войдя в дом. Дети в тот момент уже не подавали признаков жизни. В спальне горели вещи на кровати. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Всего с начала 2021 года в Иркутской области произошло 2443 пожара. На пожарах погибли 83 человека, шесть из них — дети. 93 человека пострадали, 381 человек спасен на пожарах.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 15 мая, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

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