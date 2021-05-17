Пермь, , 10:36 — REGNUM В Перми, по данным ЦИАН, за год (с апреля 2020 по апрель 2021 года) квадратный метр в новостройках подорожал на 25%. Стоимость выросла с 59,7 тыс. рублей до 72,9 тыс. рублей. По данным УФАС по региону, на начало мая 2021 год рост цен на жилье составило от 4% до 23%. В ведомстве подчеркнули, что показатель — усредненный, так как не все застройщики представили сведения. Об этом сообщают СМИ.

Среди причин подорожания на рынке недвижимости названы рост себестоимости строительно-монтажных работ за счёт удорожания материалов и изделий, используемых при возведении домов; вынужденное повышение средней заработной платы рабочих из-за увеличения МРОТ и введённых миграционных ограничений; переход на проектное финансирование. В числе причин также указаны повышенный спрос на первичном рынке города и сокращение предложения на рынке недвижимости из-за снижения темпов строительства на 25%, что связано с дефицитом ликвидных земельных участков, пригодных для строительства.

В антимонопольной службе подчеркнули, что на причину, связанную с дефицитом ликвидной земли, госвласти могут существенно повлиять.