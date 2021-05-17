Кызыл, , 10:36 — REGNUM В Туве по ситуации на конец 2020 года из 262 км водопроводных сетей 154 км нуждаются в замене. В прошлом году было заменено 1,5 км сооружения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

При этом из 294 км тепловых и паровых сетей требуют замены 29,4 км. При этом темпы замены снижаются. Так, в 2020 году коммунальщики заменили 8,2 км сетей, что более чем на 12% меньше, чем в предыдущем году.

Тем не менее, число аварий в системе теплоснабжения республики в 2020 году снизилось в шесть раз.

«Протяженность канализационных сетей организаций, осуществляющих отвод сточных вод от населения и бюджетофинансируемых организаций, на конец 2020 года составила 179 километров, из них нуждающихся в замене — 87 километров. В 2020 году замена канализационных сетей не производилась», — добавили в службе статистики.