Будапешт, , 10:36 — REGNUM Победителем медального зачёта по прыжкам в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта стала сборная России. Соревнования проходят в Будапеште (Венгрия).

Российские спортсмены взяли пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Второй место стала команда Германии (4 золота, 1 серебро, 3 бронзы). Замкнула тройку сборная Италии (2−3-2).

Сборная России выиграла командные соревнования (Кристина Ильиных, Екатерина Беляева, Евгений Кузнецов, Виктор Минибаев). Кроме того, Анна Конаныхина и Александр Бондарь стали лучшими в прыжках с 10-метровой вышки.

Кузнецов также стал победителем в прыжках с трехметрового трамплина, а Беляева и Екатерина Тимошинина выиграли турнир в синхронных прыжках с вышки.

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