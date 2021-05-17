Джакарта, , 10:39 — REGNUM Распространение партии порядка 450 тысяч доз вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca приостановлено властями Индонезии из-за смерти одного из прошедших вакцинацию. Об этом 17 мая сообщает газета Jakarta Globe.

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По информации издания, 22-летнему мужчине 5 мая была сделана прививка препаратом AstraZeneca, после чего у него начались головные боли и боль в мышцах, а также поднялась температура тела. Спустя один день данные симптомы усилились, и он был направлен в больницу, где позднее скончался.

Также указывается, что после данной смерти индонезийский минздрав распорядился направить оставшиеся дозы указанной вакцины из полученной партии в местный регулирующий орган, чтобы проверить ее токсичность и стерильность.

При этом отмечается, что речь идет о партии препарата CTMAV547 от компании AstraZeneca, которую страна получила в рамках международного механизма COVAX и которой, по данным минздрава страны, еще осталось 448 480 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая стало известно, что в македонскую поликлинику «Яне Сандански» 15 мая доставили 100 тысяч доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinofarm.