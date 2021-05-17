Москва, , 10:44 — REGNUM Банковские клиенты в России стали гораздо чаще получать звонки от мошенников, которые выдают себя за представителей МВД, госструктур и Центробанка. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского», сообщает 17 мая РБК.

По данным компании, в апреле таких звонков зафиксировали в четыре раза больше, чем за период с декабря 2020 года по февраль 2021-го. Чаще всего злоумышленники представлялись полицейскими, следователями и работниками ЦБ РФ.

«Пик такой активности пришелся на конец марта и начало апреля. В мае сохраняется высокий уровень мошеннической активности», — сказал аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьёв.

Он добавил, что мошенники могут запугивать потенциальных жертв «ответственностью» за отказ сотурдничать. Они говорят офоциальным тоном, напористы, применяют профессиональные термины. Так они стремятся склонить человека к быстрому, принятому на эмоциях решению.

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