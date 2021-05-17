Самара, , 10:40 — REGNUM Двухлетний ребенок получил не совместимые с жизнью травмы в результате падения из окна многоэтажного дома в Самаре. Об этом 17 мая сообщает Самарское областное вещательное агентство. СОВА.

По информации журналистов, трагедия произошла 16 мая на улице Рабочей. По предварительной информации, малыш был дома со своей мамой, которая забыла закрыть окно в комнате и отвлеклась.

Сообщается, что в следственном управлении Следственного комитета по Самарской области подтвердили сведения об этой трагедии.

По информации журналистов, сейчас следователи проводят проверку по данному факту.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре на пятилетнего ребенка рухнули качели.