Ярославль, 17 мая, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля объяснили отказ от резервирования земель под строительство Карабулинской развязки. Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия досрочно сняла запрет на совершение каких-либо сделок с недвижимостью в створе от Толбухинского моста до проспекта Фрунзе. Ранее этот запрет был продиктован планами построить новую дорогу, с развязками, которая должна была разгрузить центр города от автомобилей.

City-yaroslavl.ru Эскиз Карабулинской развязки

В частности, на этом месте было запрещено любое новое строительство. Сейчас этот запрет снят. Также мэрия планировала изъять более 160 домовладений, в том числе многоквартирные дома.

«В настоящее время мэр города Ярославля Владимир Волков поставил задачу перед департаментом градостроительства разработать комплексную схему организации дорожного движения с учётом современных потребностей горожан, соблюдения баланса личного, общественного, специализированного транспорта путём проведения анализа существующей транспортной системы и поиска новых решений, которые лягут в основу нового генплана города. При прокладке новых направлений улиц, расширении старых, в том числе будет учитываться и вопрос сохранения существующих жилых домов и частных домовладений. Кроме того, изменилась и транспортная ситуация и возросли потребности, появились новые подходы к решению транспортных проблем. Поэтому в связи с проведением данных работ и поиска новых решений путем разработки новой комплексной схемы организации дорожного движения отменено постановление о резервации земель под Карабулинскую развязку», — сообщил главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.

Как пояснил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сам Артём Цымбалов, отказ от резервирования вовсе не означает отказ от самой развязки. К ней ещё могут вернуться — если она будет в новой схеме организации дорожного движения. На вопрос, что мешало оставить резерв до разработки схемы, главный архитектор ответил так:

«Можем и оставить резервирование. Но люди-то тоже просят, чтобы они имели право строиться. Сколько ж можно? Там уж больше 20 лет эта резервация висит и люди ни туда, и ни сюда. Пытаются через суд, закидывают нас просьбами, жалобами, предложениями. Как угодно назовите. И просят, чтобы каким-то образом мы повлияли на эту ситуацию», — пояснил Артём Цымбалов.

По словам главного архитектора, в ближайшее время собственники земли в этом районе не будут иметь никаких ограничений своих прав. А значит, на пути «Карабулинки» может появиться, например, новый многоквартирный дом.