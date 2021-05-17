Иерусалим, , 10:35 — REGNUM Израильская армия поразила в секторе Газа 35 военных объектов и 15 км подземных сооружений. Об этом говорится в заявлении военных в Twitter.

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«Армия обороны Израиля провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе атаки 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 км системы туннелей», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армии обороны Израиля заявили, что за время обострения конфликта между Палестиной и Израилем с 10 мая из сектора Газа по израильской территории было выпущено 3150 ракет. Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватывает около 90% ракет.