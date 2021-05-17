Москва, , 10:34 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск от Министерства обороны России. Претензии к ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск к «Иркуту» поступил в суд 14 мая 2021 года. Сумма исковых претензий — 503 570 496,42 рубля, но детали пока не сообщались.

Напомним, также 11 мая 2021 года рассмотрен иск министерства к АО «Главное управление обустройства войск». С последнего было взыскано неосновательное обогащение в размере 337 946 645 рублей 73 копейки. Также акционерное общество должно будет выплатить в бюджет 200 тыс. рублей госпошлины. Решение может быть обжаловано.