Рим, 17 мая 2021, 10:51 — REGNUM Встреча с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином запланирована у главы МИД Ирана Джавада Зарифа на 17 мая. Об этом сообщает итальянская газета la Repubblica.
Издание отмечает, что переговоры будут посвящены усилиям по сохранению иранской ядерной сделки и урегулированию на Ближнем Востоке. В Twitter посольства Ирана в Италии указано, что Зариф прибыл в Рим 15 мая.
Источник ТАСС сообщил, что Зариф может встретиться «с египетскими и американскими эмиссарами», чтобы «добиться прекращения огня в Палестине».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зариф осудил жестокие действия Израиля против палестинцев.
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