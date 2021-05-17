Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга готовы повременить с удалением графического изображения писателя, поэта и драматурга Даниила Хармса с фасада исторического здания в центре города. Об этом говорится в официальном ответе администрации депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому.

Напомним, изображение Даниила Хармса появилось 1 февраля 2016 года на лицевом фасаде дома на улице Маяковского, 11, в центре Санкт-Петербурга. Его авторы — уличные художники Паша Кас и Павел Мокич. Свою работу они приурочили к 74-летию со дня смерти литератора, который скончался в заключении 2 февраля 1942 года. Однако в апреле 2021 года стало известно, что городские власти намерены закрасить изображение, что негативно было воспринято горожанами. За сохранение граффити выступили почти 30 тыс. жителей, а также вице-губернатор Петербурга по культуре и спорту Борис Пиотровский.

Как пояснили в Смольном, росписи и рисунки, в том числе граффити, на фасадах зданий Петербурга проектируются и размещаются в соответствии с Правилами благоустройства. Согласно данному документу, любые действия, связанные с изменением архитектурно-художественного облика Северной столицы, должны быть согласованы с комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга. Помимо этого, регламент размещения росписей не допускает их появления на лицевых фасадах зданий и сооружений города.

Вместе с тем, условием размещения на фасадах зданий граффити, которые «не носят экстремистский характер, не содержат оскорбительных надписей и не угрожают безопасности граждан», является положительное решение собственников зданий, а в многоквартирном доме — собственников помещений в нем. Однако такой документ в исполнительные органы госвласти Петербурга от ТСЖ здания, где нарисован Хармс, не поступал. Поэтому было решено изображение закрасить.

«Принимая во внимание значимость для жителей Петербурга литературного творчества Даниила Хармса, администрация Центрального района Петербурга при рассмотрении Дзержинским районным судом города готова заключить мировое соглашение с ТСЖ с предоставлением возможных отсрочек для получения необходимых в соответствии с действующим законодательством согласований для размещения изображения на фасаде МКД», — говорится в официальном ответе Смольного депутату.

Предварительное судебное заседание по данному гражданскому делу перенесено на 9 июня.

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