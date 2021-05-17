Москва, 17 мая, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Нефть 14 мая отыгрывала потери предыдущего дня, вернувшись в область неподалеку от уровня $69 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В начале новой торговой недели котировки в моменте нарушили целостность отметки $69, после чего слегка откатились в минус.

Перед выходными черное золото смогло восстановиться во многом за счет ослабления доллара и общего улучшения отношения к риску на мировых площадках.

Также игроков приободряют благоприятные прогнозы ведущих отраслевых организаций относительно темпов роста мирового спроса во втором полугодии.

Тем временем еженедельный отчет Baker Hughes показал, что на прошлой неделе число активных буровых установок в США увеличилось сразу на восемь единиц до 352 штук.

Такой резкий скачок показателя оказался неожиданным для трейдеров и несколько сдерживает рост в начале новой недели.

Главной целью «быков» сейчас выступает уровень $69, уверенный пробой которого откроет дорогу к психологической отметке $70, оказавшей сопротивление покупателям на прошлой неделе.

Учитывая всё еще тревожную ситуацию с коронавирусом в ряде азиатских стран, сейчас внятный прорыв этого барьера маловероятен», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть торгуется в минусе из-за укрепления доллара