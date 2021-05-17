Нюрбург, Германия, , 10:34 — REGNUM В Германии на трассе Нюрбургринг команда Volkswagen испытала прототип бюджетного универсала Golf R 2022 модельного года. Видео с автомобилем размещено на YouTube-канале CarSpyMedia.

Версия R отличается от актуальной модели Golf 8 Variant спойлером, доработанным бампером, боковыми порогами и дисками, изготовленными на заказ.

В салоне машины автопроизводитель установил спортивные кресла со встроенными подголовниками и логотипами R на подголовнике. Также авто получило эксклюзивную обивку и отделку.

Под капотом модели работает двухлитровый четырёхцилиндровый мотор производительностью 320 л. с. (420 Нм), который агрегатируется с 7-скоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Ранее компания Volkswagen представила две версии электрокара ID.4 City и Style. Оба автомобиля комплектуются аккумулятором на 52 кВт-ч., который питает 148-сильный электродвижок.

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