Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» потерпел поражение в первом финальном матче чемпионата России. Матч, состоявшийся на волейбольной арене «Динамо», завершился со счётом 30:23 в пользу хозяек поля — ЦСКА.

«Сейвы вратаря ЦСКА заставили наших гандболисток нервничать, и мы стали иначе действовать в нападении. Вторые 15 минут первого тайма мы полностью проиграли. Нам нужно будет многое поменять перед второй встречей. Гандбол, как шахматы — важно поймать нужный момент, чтобы все пошло по плану. ЦСКА в первые 15 минут это сделал, а мы нет. Наши гандболистки ошибались даже в каких-то базовых моментах. Это во многом связано с психологией. Единственный шанс для чемпионства — это победить ЦСКА во второй игре так же, как они победили нас», — прокомментировал главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

«Ростов-Дон» попытается отыграться во втором финальном матче чемпионата России. Бой с ЦСКА состоится в Ростове-на-Дону 23 мая.