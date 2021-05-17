Шанхай, Китай, , 10:29 — REGNUM Вооружённая ножом женщина напала на людей в одном из офисных зданий в Шанхае, ранены пять человек. Сообщение об этом опубликовано 17 мая в официальном аккаунте Управления общественной безопасности городского района Чанънин в социальной сети Weibo.

По предварительным данным, 15 мая 37-летняя женщина приехала в Шанхай, чтобы найти человека, с которым ранее поссорилась на почве любовных переживаний. Этого человека она найти не смогла, и набросилась на находившихся рядом людей.

Одного из пострадавших госпитализировали, остальные четверо получили лёгкие ранения. Произошедшее расследуют правоохранители.

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