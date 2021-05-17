Москва, , 10:27 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с COVID-19 в российских городах с высокой плотностью населения остаётся напряжённой. Об этом сегодня, 17 мая, журналистам заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

«В целом по стране ситуация остаётся стабильной», — добавил глава федерального ведомства.

Мурашко также указал на необходимость сохранить здоровье граждан вне зависимости от того, придёт третья волна коронавирусной инфекции или нет. Кроме того, он порекомендовал пройти вакцинацию тем пациентам, которые имеют хронические заболевания, планируют операции, поездку на санаторно-курортное лечением.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба, за сутки 16 мая в России было выявлено 8790 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Эпидемиологическая ситуация несколько ухудшилась в Москве — 3073 новых случая за сутки.