Термез, Узбекистан, , 10:27 — REGNUM В здании общеобразовательной школы №6 узбекистанского Термеза произошел пожар, сообщили 17 мая в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Сообщение о возгорании поступило в 10:00 (8:00 мск). На место прибыли шесть пожарно-спасательных отрядов. Возгорание удалось ликвидировать в 10:40 (8:40 мск). В результате пожара повреждены внешний облик школы и крыша. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в городе Кореновске Краснодарского края в здании нового детского сада произошел пожар. Дошкольное учреждение планировали открыть 1 сентября 2021 года.

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