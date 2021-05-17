Москва, , 10:24 — REGNUM Дефицит микросхем, который наблюдается в настоящее время по всему миру, не удастся устранить быстро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил управляющий партнер юридической компании, член политсовета свердловского областного отделения «Партии Роста» Алексей Головченко.

«В первую очередь нехватка микросхем вызвана последствиями ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции: предприятия не работали, из-за чего не был произведен необходимый объем. Одновременно пандемия толкнула весь мир в онлайн-сегмент. Потребность в микросхемах выросла в связи с развитием онлайн-технологий, интернет-торговли, интенсивной генерацией криптовалют, а также активным переходом на удаленную работу. По данным производителей, объемы проданной электронной техники, необходимой для онлайн работы, значительно возросли, несмотря на спад уровня доходов населения. С выходом из постпандемийного формата увеличивается и объем продаж в автоиндустрии», — сказал он.

По его мнению, дефицит микросхем не удастся быстро устранить — действующее производство не справляется.

«Американское правительство выделило несколько миллиардов долларов на строительство новых мощностей, но на настройку оптимального запуска нового производства потребуется пара лет. Тем временем несколько американских автомобильных заводов уже закрылись из-за нехватки микросхем, — добавил эксперт. — Таким образом, огромное количество сфер бизнеса страдают от их дефицита, ведь в XXI каждая вторая повседневная вещь включает в себя микросхемы. К сожалению, такая негативная тенденция приведет к росту цен на сами микросхемы, их составляющие, а также на большинство товаров с их использованием».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что высокий спрос в производстве автомобильных микросхем может привести к замедлению поставок полупроводников для бытовой электроники.

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