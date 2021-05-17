Иерусалим, , 10:25 — REGNUM За время обострения конфликта между Палестиной и Израилем с 10 мая из сектора Газа по израильской территории было выпущено 3150 ракет. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

«С начала операции «Стражи стен» (10 мая) из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 3150 ракет», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что около 460 из них упали на территории самого анклава и подчеркивается, что израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватывает около 90% ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израилю и Палестине следует прекратить конфликт, который уносит человеческие жизни.