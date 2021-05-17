Омск, , 10:23 — REGNUM Омские следователи проверяют информацию об оставлении ребёнка в опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в следственном управлении СКР по Омской области.

Информация о шестилетней девочке, находящейся в опасном для жизни состоянии, появилась в местных СМИ. По предварительным данным, 15 мая матери ребёнка не было дома. Шестилетняя девочка была одна в квартире, расположенной на третьем этаже. Она открыла окно, отодвинула москитную сетку и встала на подоконник.

Ребёнка окликнул прохожий. После этого девочка села на подоконник. Через некоторое время её сняли с окна пожарные. Девочка рассказала, что голодна. Она открыла окно, почувствовав запах еды.

Ребёнка поместили в социально-реабилитационный центр. Следователи опрашивают мать девочки. В момент происшествия она была на работе. Отец ребёнка дочь не содержит и не воспитывает.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Действиям матери будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Красноярского края предстанет перед судом за гибель маленькой девочки.

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