Чита, , 10:23 — REGNUM После казанской трагедии со стрельбой в школе, власти Забайкалья известили, что усилили меры безопасности на объектах образования. Как пояснила 17 мая заместитель председателя правительства Татьяна Цымпилова, в режиме видеоконференцсвязи проведены совещания с руководителями образовательных организаций: детских садов, школ, средних профессиональных учреждений, вузов, организаций дополнительного образования.

Всего состоялось 614 подключений, приняло участие 2456 человек. Также на платформе YouTube организовано краевое родительское собрание «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся», в котором приняли участие более 12 тысяч человек.

«Главной темой этих бесед с участием внештатного психолога Минобразования Забайкалья стала безопасность учреждения, которая охватывает широкий спектр направлений и позиций.

Было обращено внимание на усиление пропускного режима, контроль вносимых и ввозимыми на территорию грузов и предметов. Рекомендовано содержать в исправном состоянии систему освещения, исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц и тому подобное», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года в Казани произошла трагедия: вооружённый 19-летний преступник ворвался в гимназию № 175 и открыл там стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали и были госпитализированы.