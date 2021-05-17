Тбилиси, , 10:23 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 11 665 исследований на SARS-CoV-2 выявили 504 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 17 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 330 879 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 310 859 победили инфекцию, в том числе 2038 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4469 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 27 скончались в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 4395 пациентов, в оборудованные гостиницы — 657. На карантине находятся 67 человек.

Согласно официальным данным на 16 мая, в Грузии в результате 23 742 исследований выявили 903 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3130 человек.

Стоит отметить, что в Грузии с 15 марта идёт вакцинация от COVID-19. За этот период хотя бы одну дозу прививки получили почти 90 тыс. человек.

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