Саратов, , 10:36 — REGNUM Аномально-жаркая погода прогнозируется на территории Саратовской области вплоть до 18 мая. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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По области зафиксировано отклонение температуры воздуха от климатической нормы минимум на 9 градусов. До 21 мая местами в левобережных районах региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс (в Перелюбском, Пугачевском и Озинском районах). В целом по области сохранится высокая пожароопасность (4 класс).

Днем 17 мая возможно усиление юго-восточного ветра порывами до 15 м/с. Температура воздуха достигнет отметки в +32 градуса. Осадков не ожидается. Кратковременный дождь возможен днем 19 мая.

ИА REGNUM ранее сообщало, в связи с очень высокими значениями температуры воздуха в столице России днем 17 мая объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

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