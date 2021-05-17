Сеул, 17 мая 2021, 10:23 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили пять человек. Об этом сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.
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По состоянию на 00:00 17 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 733 806 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 7,3%.
Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 2 045 778 человек, а препаратом Pfizer — 1 688 028 человек.
Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 4986 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 940 345 человек.
Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 77 случаев побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 22 199 случаев.
Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на одного человека, до 123.