Воронеж, , 10:19 — REGNUM Ветеран Вооруженных сил, известный общественник, политик Борис Новиков скончался в Воронеже на 80-м году жизни, об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области

«Его уважали за твердость убеждений, верность принципам и стремление сделать жизнь общества лучше», — выразил соболезнования в связи с кончиной Новикова его родным, близким, друзьям и товарищам губернатор Александр Гусев.

Соболезнования выразили также в администрации Воронежа.

«Воронежцы знали Бориса Владимировича как энергичного, принципиального, верного своим идеалам человека, последовательно отстаивающего интересы людей старших поколений, военнослужащих и их семей, активно занимающегося патриотическим воспитанием молодежи. Память о Борисе Владимировиче Новикове останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье покойного», — говорится в некрологе.

Борис Новиков — подполковник в отставке, возглавлял воронежский Совет рабочих, крестьян и интеллигенции, руководил областным отделением Союза советских офицеров, входил в состав бюро обкома КПРФ. Возглавлял Железнодорожную районную ветеранскую организацию.