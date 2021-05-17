Прага, 17 мая, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Нынешний председатель правительства Чехии Андрей Бабиш вполне заслуживает быть избранным президентом Чешской Республики. Об этом в интервью телеканалу Frequency 1 заявил глава республики Милош Земан.

David Sedlecký Андрей Бабиш

Он отметил, что премьер-министр проделал «огромный объём работы, в отличие от тех, кто только занимается критиканством».

«Премьер Бабиш заслуживает, чтобы стал кандидатом. Я бы за него совершенно точно голосовал», — подчеркнул чешский лидер, слова которого приводит чешская независимая газета Deník N.

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Как сообщало ИА REGNUM, Милош Земан был избран президентом в 2013 году. В 2018 году он был переизбран на второй срок, который истекает в 2023 году. На выборах три года назад Земан заручился поддержкой более 51% избирателей.