Советский район, Югра, , 10:17 — REGNUM В Советском районе Югры 17 мая ликвидируют последствия вчерашнего урагана с градом. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Стихия затронула сразу несколько поселений. Наибольший ущерб нанесён посёлкам Таежный, Алябьевский и Пионерский. Там ураган повредил кровли зданий и повалил деревья. В Пионерском шторм свалил дерево, которое, упав, разбило автомобиль.

Произошли множественные обрывы линий электропередач, а также остановка водной очистительной станции в Советском. На данный момент восстановительные работы продолжаются.