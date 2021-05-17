Анкара, , 10:18 — REGNUM Делегация Турции во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может 17 мая приехать в Россию. Об этом 17 мая сообщает газета Turizm Güncel.

По информации издания, члены турецкой делегации собираются обсудить с российской стороной ранее введенные властями РФ ограничения на авиасообщения с Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия ограничила пассажирское авиационное сообщение с Турцией в период с 15 апреля по 1 июня. При этом число авиарейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе.