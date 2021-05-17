Москва, 17 мая, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от «Единой России» намерены внести в нижнюю палату парламента законопроект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования. Об этом сообщил один из авторов инициативы депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

ИА Красная Весна Оружие

В частности, предлагается ввести в федеральный закон «Об оружии» новое понятие: «медицинские противопоказания к владению оружием». Их перечень определит правительство РФ. Вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствования.

Медицинское освидетельствование сможет проводиться только в государственных или муниципальных учреждениях и будет включать в себя химико-токсикологические исследования, а также психологическое тестирование, сообщил Хинштнейн в ТГ-канале.

При успешном прохождении освидетельствования формируется электронное заключение, подписанное квалифицированной подписью, которое размещается в ГИС Минздрава.

Предполагается, что Росгвардия получает доступ к этому электронному реестру.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инициатива вносится после трагедии в школе в Казани. Тогда в Госдуме предложили, в частности, наделить Росгвардию полномочием проверять медицинские справки при получении оружия.