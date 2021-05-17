Филадельфия, США, , 10:15 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 128:117.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Орландо» Коул Энтони, записавший в свой актив 37 очков.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал разыгрывающий Тайриз Макси, набравший 30 очков.

«Филадельфия» стала победителем Восточной конференции НБА, набрав 121 очко. «Орландо» занял 14-е место и не вышел в плей-офф турнира.

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