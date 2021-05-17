Москва, , 10:15 — REGNUM На предстоящей неделе жителей ряда российских регионов ожидают «супервысокие температуры», сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в Волгоградской и Астраханской областях ожидаются супервысокие температуры, до +36 градусов.

В Самарской, Оренбургской, Кировской, Свердловской, Саратовской и Челябинской областях воздух прогреется +30…+35 градусов. В Курганской и Тюменской областях ожидается до +37 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вильфанд сообщил, что индекс ультрафиолетового излучения (УФИ) достигнет отметки, соответствующей риску вреда для здоровья человека в Центральной России, в Сочи и во Владивостоке.

Повышенный уровень УФИ, достигающий отметки 6−7, соответствующей риску вреда для здоровья кожи и глаз, будет наблюдаться с 18 мая в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.

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