Ставрополь, , 10:15 — REGNUM В Ставропольском крае вскрылась афера при строительстве обводного канала в Левокумском районе. Мошенническим путем было похищено около 8,2 млн рублей бюджетных средств. В хищении подозревается генеральный директор строительной компании, сообщили 17 мая в пресс-службе МВД по региону.

Факт мошенничества установили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и их коллеги из управления ФСБ по Ставрополью. При проверке оказалось, что гендиректор строительной фирмы должен был по контракту построить временный обводной канал и ливнепропуск в Левокумском районе в рамках мероприятий по реконструкции объекта капитального строительства Кумо Манычского канала.

Однако, не выполнив обязательств, он подписал фиктивный акт о приемке работ, которые были якобы исполнены в полном объеме. Заказчик перечислил денежные средства по контракту, а впоследствии оказалось, что сумма переплаты составила более 8,2 млн рублей. В настоящее время следствие продолжается.

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