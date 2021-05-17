Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Урегулирование напряженности между Израилем и Палестиной стало одной из тем телефонных переговоров между главой Государственного департамента США Энтони Блинкена и его саудовским коллегой Фейсалом Бин Фарханом Аль-Саудом, об этом сообщает 16 мая пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.

«Секретарь и министр иностранных дел обсудили продолжающиеся усилия по ослаблению напряженности в Израиле, на Западном берегу и в секторе Газа и по прекращению нынешнего насилия», — отметил пресс-секретарь ведомства.

По словам Прайса, госсекретарь США выразил сожаление по поводу гибели палестинцев и израильтян и призвал к взаимодействию, чтобы предотвратить углубление кризиса. Он также выразил уверенность в том, что палестинцы и израильтяне заслуживают равных мер свободы, достоинства, безопасности и процветания.

«Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили другие важные приоритеты, такие как укрепление обороны Саудовской Аравии, достижение всеобъемлющего прекращения огня и переход к политическому процессу в Йемене, а также дальнейший прогресс в области прав человека», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник, 17 мая, ВВС Израиля нанесли удары по девяти домам высокопоставленных командиров исламистского движения ХАМАС. Как отметили в военном командовании Еврейского государства, некоторые дома использовались как склады для оружия.