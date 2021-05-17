Вашингтон, 17 мая 2021, 10:15 — REGNUM Урегулирование напряженности между Израилем и Палестиной стало одной из тем телефонных переговоров между главой Государственного департамента США Энтони Блинкена и его саудовским коллегой Фейсалом Бин Фарханом Аль-Саудом, об этом сообщает 16 мая пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.
По словам Прайса, госсекретарь США выразил сожаление по поводу гибели палестинцев и израильтян и призвал к взаимодействию, чтобы предотвратить углубление кризиса. Он также выразил уверенность в том, что палестинцы и израильтяне заслуживают равных мер свободы, достоинства, безопасности и процветания.
Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник, 17 мая, ВВС Израиля нанесли удары по девяти домам высокопоставленных командиров исламистского движения ХАМАС. Как отметили в военном командовании Еврейского государства, некоторые дома использовались как склады для оружия.