Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге сфотографировали закамуфлированный компактный кроссовер Hyundai Creta второго поколения. Снимки с автомобилем разметил в мессенджере Telegram пользователь @AlexanderMgel.

Компактный кроссовер Hyundai Creta второго поколения Telegram / @AlexanderMgel

Собирать кроссовер будут на петербургском автопредприятии Hyundai. Первый серийный экземпляр автомобиля сойдёт с заводского конвейера в будущем месяце.

Второе поколение кроссовера будет похоже на модель Hyundai ix25 для авторынка КНР и Creta для рынка Индии.

Ожидается, что новая Creta будет немного больше актуальной версии модели. Изменения произойдут и внутри машины. Вполне возможно, что автомобиль получит футуристичный интерьер и большой вертикальный тачскрин мультимедийного комплекса.

В гамме двигателей новой Hyundai Creta будут присутствовать бензиновые двигатели на 1,6 и 2,0 литра.

Ранее пилот Брендон Ривз на кроссовере Hyundai Nexo в Австралии установил мировой рекорд по дальности хода для машин, работающих на водороде. Без дозаправки он преодолел на Nexo расстояние в 887,4 км.

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