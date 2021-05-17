Уфа, , 10:16 — REGNUM Мониторинг социальных сетей на предмет увлеченности молодежью деструктивными течениями проводят в Башкирии. Об этом 17 мая сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин в ходе совещания в республиканском правительстве.

Он отметил, что мониторинг ситуации в Башкирии проводят сотрудники правоохранительных органов и федеральных институтов совместно с руководством региона.

«К сожалению, есть несколько ребят из Башкирии, которые были подписаны на социальные сети казанского стрелка. Эту ситуацию мы мониторим», — сообщил министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 17 мая оперативное совещание в правительстве Башкирии началось с минуты молчания в память о погибших в казанском лицее 11 мая.