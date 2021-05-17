Нягань, Югра, , 10:05 — REGNUM В Югре завершена проверка исполнения законодательства о безопасности движения по факту схода в апреле восьми вагонов ООО «Автодом» в районе станции Нягань. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Причиной схода стало ненадлежащее содержание железнодорожного пути работниками ООО «Автодом». профилактические мероприятия ответственными лицами ООО не проводились.

На данный момент ведутся работы по восстановлению железнодорожного полотна, виновному должностному лицу объявлен выговор и оно привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).