Улан-Удэ, , 10:05 — REGNUM В столице Бурятии «Последний звонок» для учеников выпускных классов проведут 22 мая в очном формате с соблюдением всех профилактических мер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

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Торжественные линейки школам рекомендовано провести на открытом воздухе отдельно для 9 и 11 классов. При этом учеников из других классов не линейки не пустят.

«Доступ родителей на территорию школ будет ограничен. А уже 24 мая девятиклассники будут сдавать государственный экзамен по русскому языку», — отметили в мэрии.

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