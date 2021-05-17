Москва, 17 мая 2021, 10:04 — REGNUM Европарламенту не интересны права человека ни в России, ни в других странах, а увлечение антироссийской политикой привело к оторванности от действительности современного мира. Об этом написала депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») 17 мая в социальных сетях.
Наталья Поклонская прокомментировала рекомендации, подготовленные комитетом Европарламента по международным делам, к стратегии ЕС в отношениях с Россией. В частности, в рекомендациях речь идёт о необходимости противодействия российской власти и поддержке гражданского общества в РФ.
Поклонская отмечает, что представителей Европарламента не интересуют права человека ни в России, ни на Украине, ни в Белоруссии или любой другой стране.
Напоследок депутат советует коллегам из Европарламента выстраивать взаимоотношения между странами исключительно на основе взаимоуважения друг к другу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по международным отношениям евросоюзного парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений Европейского союза с Россией. Доклад содержит принцип «поддержки демократии», который на деле означает вмешательство во внутренние дела России. Руководству Евросоюза в докладе также рекомендуется не признавать итоги осенних выборов в Государственную думу, если эти выборы Запад посчитает сфальсифицированными.
Об этом: В Европарламенте сформулировали принципы ведения дел с Россией