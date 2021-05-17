Москва, , 10:04 — REGNUM Европарламенту не интересны права человека ни в России, ни в других странах, а увлечение антироссийской политикой привело к оторванности от действительности современного мира. Об этом написала депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») 17 мая в социальных сетях.

Наталья Поклонская прокомментировала рекомендации, подготовленные комитетом Европарламента по международным делам, к стратегии ЕС в отношениях с Россией. В частности, в рекомендациях речь идёт о необходимости противодействия российской власти и поддержке гражданского общества в РФ.

«Поясню: имеется в виду «избранное» гражданское общество — то, которое против российской власти, как это было в Киеве в 2013 — 2014 гг. По большому счёту такие рекомендации являются откровенным наплевательским отношением к огромной стране, международному праву и здравому смыслу в целом. Но если с Украиной не нужно было даже стратегий разрабатывать и хватило финансового влияния (пирожочков Нуланд), то с сильной Россией можно только стратегиями и обменяться», — считает депутат Госдумы.

Поклонская отмечает, что представителей Европарламента не интересуют права человека ни в России, ни на Украине, ни в Белоруссии или любой другой стране.

«Мало того, они же сами и нарушают права людей во всём мире и России, прежде всего. В свои пресловутые санкционные списки включают всех без разбора — скоро уже доберутся до российских птичек и бабочек. Коллеги из Европарламента так увлеклись антироссийской политикой, что оторвались от действительности современного мира», — уточняет Поклонская.

Напоследок депутат советует коллегам из Европарламента выстраивать взаимоотношения между странами исключительно на основе взаимоуважения друг к другу.

«Это единственная фраза, которая, на мой взгляд, должна быть в любой стратегии современной международной политики и дипломатии Европарламента», — считает Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по международным отношениям евросоюзного парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений Европейского союза с Россией. Доклад содержит принцип «поддержки демократии», который на деле означает вмешательство во внутренние дела России. Руководству Евросоюза в докладе также рекомендуется не признавать итоги осенних выборов в Государственную думу, если эти выборы Запад посчитает сфальсифицированными.

Об этом: В Европарламенте сформулировали принципы ведения дел с Россией