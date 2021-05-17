Москва, , 10:04 — REGNUM Высокий спрос в производстве автомобильных микросхем может привести к замедлению поставок полупроводников для бытовой электроники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал прогноз руководителя корпорации IBM Джеймса Уайтхерста о том, что дефицит микросхем в мире продлится еще два года.

«Слова Уайтхерста о том, что рынок восстановится в ближайшие два года, объясняются тем, что TSMC при своих мощностях (контролирует более половины мирового рынка микросхем) строит новый завод. Предполагается, что полупроводники с нового производства станут на 70% более быстрыми и эффективными, чем прежние, а производственные затраты из-за высокой концентрации в Тайване будут на 8−10% ниже чем у Intel в США, — сказал Тимофеев. — Производство будет запущено в 2022 году. Многие компании занимаются разработками полупроводников, в том числе и в Европе, но избегают создания собственных производств, предпочитая отдавать производство в Китай или Корею».

Как полагает Тимофеев, высокий спрос в производстве автомобильных микросхем может привести к замедлению поставок полупроводников для бытовой электроники и промышленных приложений.

«Госкорпорация «Ростех» посчитала, что в развитие российской микроэлектроники необходимо инвестировать почти 800 млрд рублей. Острая нужда показала, что для стратегических областей применения электроники все же важно иметь наше российское производство», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов предположил, что основным драйвером увеличения мировых цен на технику станет рост инфляции.

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