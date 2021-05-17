Ханты-Мансийск, , 10:04 — REGNUM По состоянию на утро 17 мая на территории Ханты-Мансийского автономного округа горит четыре лесных участка на общей площади 53 га. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

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«По состоянию на 09.00 (07.00 мск) 17 мая зарегистрировано четыре действующих природных пожара в Кондинском лесничестве на общей площади 53,5 гектара», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в обще сложности с начала пожароопасного периода на территории лесничеств региона было зафиксировано 17 природных пожаров на общей площади 193 га.

При этом, по данным окружного департамента недропользования и природных ресурсов, на данный момент общая площадь лесных пожаров в Югре составляет 238 га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 128 лесных пожаров на общей площади 16 591 га.